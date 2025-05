Due donazioni per il museo Casa Deriu 

Alla vigilia di “Monumenti Aperti”, la manifestazione che nel fine settimana vedrà la città aprire al pubblico i suoi” gioielli culturali”, arriva un gesto che unisce memoria, generosità e valorizzazione del patrimonio. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Alfonso Marras, ha deliberato infatti l’accettazione di due donazioni destinate ad arricchire l’allestimento del museo Casa Deriu. La prima proviene da Maria Antonia Masala, che ha voluto donare un antico lavabo in ceramica in memoria della madre Teresa Dore. La seconda, invece, è una delicatissima cuffietta da neonato in filet, risalente al 1900, offerta da Maria Dolores Pala. La decisione non solo aggiunge valore alle collezioni esposte ma assume un forte significato simbolico: l’eredità familiare e affettiva che diventa bene condiviso. La donazione arriva in un momento carico di significato e che rafforza l’identità della comunità. ( s. c .)

RIPRODUZIONE RISERVATA