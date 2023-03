«Due disciplinari beffa per i maddalenini» 

Ieri il Parco nazionale ha pubblicato le delibere dei due disciplinari (Noleggio di unità da diporto – Locazione di unità da diporto), approvati a maggioranza dal direttivo sabato scorso, che sostituiscono quello del 2022 oggetto di ricorso al Tar la cui sentenza è al momento slittata. «Il tentativo, goffo, di non scontentare gli amici frontalieri e quelli che frontalieri non sono ma che sembrano pesare più degli altri, facenti probabilmente parte della stessa costellazione dei pianeti allineati – scrivono i consiglieri d’opposizione Giudice, Gulino, Salvati e Mureddu - finisce per risultare come una beffa per i maddalenini, una dichiarata divisione con percentuali certe, 75-25, percentuali "liquide" però, visto che in assenza di operatori maddalenini, le restanti quote possono essere richieste dagli operatori dei comuni frontalieri e da quelli non frontalieri ma allineati».

«Forse, con un pochino più di attenzione - proseguono i quattro - una pianificazione da qui ai prossimi anni, avrebbe potuto guadagnare consenso da più parti coinvolte, magari cristallizzando le concessioni in essere, prevedendo nessuna nuova autorizzazione per i prossimi anni se non per i soli maddalenini, immaginando itinerari alternati, solo per i non residenti, prevedendo nella sosta alle isole, non la discesa in spiaggia ma la sosta bagno».

