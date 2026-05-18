Due dimore storiche svelano i loro segreti 

Un’opportunità per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali. domenica prossima torna la giornata nazionale delle dimore storiche, l’evento annuale promosso dall’associazione dimore storiche italiane (Adsi) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori.

Il tema dell’edizione del 2026 è “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”: richiama la responsabilità della tutela e della conservazione del patrimonio storico-architettonico privato: beni culturali che sono espressione delle radici più profonde dell’identità italiana e che continuano a generare valore culturale, sociale ed economico, da proteggere e tramandare per le nuove generazioni.

A Cagliari saranno due le dimore storiche che apriranno le porte ai visitatori: Villa Carboni (in via San Michele), un convento seicentesco edificato sui resti di una domus romana, trasformato a metà dell'Ottocento in una azienda agricola dalla nobile famiglia Carboni che ancora la abita, e Palazzo Amat di San Filippo (in via Lamarmora), a metà strada tra la Chiesa della Purissima e la vecchia sede del Museo Archeologico, è stato realizzato nel XVIII secolo ed era di proprietà della famiglia Masones.

Ma l’elenco di tutte le dimore storiche che apriranno al pubblico in Sardegna, domenica 24 maggio, è disponibile sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it/gn-sardegna.

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