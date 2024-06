Due dimore con la memoria del paese 

Casa Agus, in via Diaz, si prepara a un cambiamento significativo che la vedrà diventare un centro per manifestazioni temporanee e permanenti legate alle tradizioni storiche di Guspini e del circondario. Tra le attività in primo piano vi saranno l’arte fabbrile e la produzione di coltelli, elementi importanti del patrimonio culturale locale e conosciuto in tutta la Sardegna.

I lavori

Il complesso include Casa Agus e Casa Atzeni, negli ultimi decenni interconnesse in un’unica realtà che fa parte dell’itinerario delle Domus guspinesi, rappresentanti di luoghi e mestieri del passato. Gli interventi, progettati dal gruppo Tecse engineering di Torino, proseguono in contemporanea con quelli previsti nelle Case a Corte di via Caprera, eseguiti dalla stessa ditta.

Tra gli interventi prioritari per Casa Agus figurano la sistemazione dei cortili, la demolizione e ricostruzione del muro perimetrale su via Diaz, intonacatura a calce e tinteggiatura, installazione di serramenti in legno, demolizione e ripristino dei pavimenti con vespaio aerato, contro-soffittature e impianti elettrici.

«Questi lavori – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Marcello Serru – sono stati scelti in base alle necessità più urgenti, per garantire un uso ottimale dei fondi disponibili». L’obiettivo dell’amministrazione comunale è destinare il complesso a eventi che celebrino le attività tradizionali del passato di Guspini. «Siamo costantemente al lavoro per sistemare definitivamente e poter aprire questi siti», aggiunge Serru.

Gli importi

I fondi, gestiti con l’Unione dei Comuni del Linas e del Terralbese, stanno finanziando numerose iniziative. Oltre ai miglioramenti agli impianti sportivi, sono in corso lavori di valorizzazione delle “Case a Corte” di via Caprera e dell’immobile Casa Agus-Dessì in via Diaz. L'investimento globale ammonta a un milione di euro, di cui circa 400mila destinati specificamente ai lavori per il complesso di Casa Agus. Il cambiamento è già visibile dall’esterno, grazie alla recente ricostruzione del muro su via Diaz.

La storia

Questo progetto trae origine dalla programmazione territoriale del 2016/2017, avviata durante la scorsa consiliatura e portato avanti portato avanti dal sindaco Giuseppe De Fanti, dall’ex assessora Muriel Manca e dall’assessore Marcello Serru. «Stiamo raccogliendo ora i frutti – afferma quest’ultimo – ma il lavoro viene da lontano. Abbiamo posto le basi per molte cose in questi anni. Purtroppo, anche la burocrazia necessaria è talmente elevata che gli uffici fanno molta fatica a fare tutto quello che vorremmo. Malauguratamente, non si riesce a trasmettere ai cittadini questo aspetto».

Il futuro di Casa Agus appare promettente, con una nuova veste che onorerà le tradizioni storiche e culturali di Guspini, offrendo al contempo uno spazio vitale per la comunità.

