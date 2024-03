Due denunce per atti vandalici, professore aggredito al Paglietti 

Un professore aggredito da uno studente 17enne nell’Istituto superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres, ed ora anche due allievi 18enni denunciati alla Procura per aver scaricato un estintore nei locali della scuola, di seguito chiusa per due giorni. Hanno confessato ai carabinieri di aver forzato la serratura la notte di domenica 3 marzo e di essersi introdotti nell’edificio, sporcando di polvere i pavimenti. La denuncia scatta anche per il 17enne, già sospeso per aver fatto scoppiare un petardo a scuola, ma che il 14 marzo ha schiacciato nella porta le dita della mano destra del professore 66enne, Lodovico Antonio Piccolo. «Sono scioccato e amareggiato. Mi ha provocato lacerazioni che hanno richiesto sei punti di sutura e 8 giorni di malattia». È successo durante l’attività didattica, quando lo studente ha chiesto di uscire recandosi nell’altra aula, la classe prima dove il docente di Tecnologia teneva la lezione. «Mi ha insultato con parolacce e minacce e l’ho mandato via, così mi sono diretto nella sua aula per chiedere al collega di tenerlo a bada e in quel momento ha spinto la porta chiudendomi le dita della mano». Poi le cure al Pronto soccorso e la denuncia ai carabinieri. «Ci siamo attivati celermente per prendere provvedimenti nei confronti del ragazzo e per promuovere tutte le azioni per la tutela del professore», ha detto il dirigente scolastico Daniele Taras. La garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu ha richiamato l’attenzione della governatrice Alessandra Todde sulla situazione delle scuole sarde. (m.p.)

