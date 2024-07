Due democratici su tre non lo vogliono ma Biden non si ritira 

WASHINGTON. Il tour de force elettorale, le interviste, la conferenza stampa, la corsetta sul palco prima di un comizio. Nulla è servito a Joe Biden per convincere i democratici di essere ancora il cavallo su cui puntare, con i sondaggi che continuano a darlo sotto Donald Trump, anche in tutti gli Stati in bilico dove prima dell’attentato in Pennsylvania i margini erano ridotti.

Secondo l’ultimo sondaggio di Associated Press con il Center for Public Affairs Research, due terzi dei democratici ritengono che il presidente debba ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca e consentire al partito di nominare un altro candidato, e solamente tre su dieci credono che abbia le capacità mentali per governare. Non se la passa meglio la vice presidente Kamala Harris, sostituta naturale se mai Biden decidesse di farsi da parte: il 48% degli americani ha un’opinione negativa su di lei. Unica nota positiva per il commander-in-chief: il 40% degli intervistati ritiene che sia più onesto di Trump.

Eppure Biden insistere che non è «troppo tardi» per risalire la china e martedì sera, in un’intervista con Bet News, si è detto convinto che «molti elettori non abbiano ancora deciso» e che «la partita sia appena iniziata». «Mi ritirerei soltanto se un medico me lo ordinasse per un grave problema di salute», ha poi concesso il presidente, che fino a poco tempo fa sosteneva che «solo Dio» gli avrebbe potuto impedire di candidarsi. Nel Partito democratico la tensione non potrebbe essere più alta. Nonostante l’opposizione di alcuni deputati, il Comitato nazionale procedendo con i suoi piani per proclamare Biden candidato nelle prossime settimane. «Il nostro obiettivo non è accelerare - dice il comitato elettorale - ma garantire che il candidato compaia nelle schede di tutti gli Stati». Una giustificazione che non convince i dem che si oppongono alla nomina, ultimo in ordine di tempo il deputato Adam Schiff.

RIPRODUZIONE RISERVATA