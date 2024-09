Due delitti, un solo mandante 

Killer venuti da fuori e pagati da uno o più mandanti. Sarebbe la guerra del sughero il filo conduttore degli ultimi omicidi che hanno insanguinato Ortueri, nel Mandrolisai. Ne sono convinti i carabinieri del nucleo investigativo di Nuoro, che negli ultimi tempi sono riusciti a circoscrivere nella Barbagia di Nuoro il luogo da dove sono arrivati gli assassini dei due allevatori. Non solo indizi quelli nelle mani degli investigatori. Sarebbero più di uno gli iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Oristano per la morte degli allevatori Graziano Loddo e Marcello Musu. Killer arrivati dalla Barbagia profonda.

La svolta

Una rivelazione che promette di portare ben presto a sviluppi importanti sugli autori degli omicidi che negli ultimi tre anni hanno travolto e insanguinato la tranquilla comunità di mille anime del Mandrolisai. Sarebbero quindi più di uno gli uomini indagati per i delitti di Graziano Loddo, avvenuto nel gennaio di un anno fa e quello di Marcello Musu, anche lui allevatore di 54 anni, ucciso nel febbraio 2021. Un filo conduttore legherebbe i delitti avvenuti a quasi due anni di distanza uno dall’altro. Per gli investigatori ci sarebbero diversi elementi che porterebbero il loro interesse ad alcuni personaggi che gravitano attorno ai paesi di Orani, Oniferi, Sarule e Orotelli, da dove sarebbero partiti i messaggeri di morte.

Delitti nati nelle campagne attorno al mondo dell’estrazione, lavorazione e della quotazione del prezioso materiale, con malumori e gelosie e forse anche altro.

Due delitti, un mandante?

Proprio Loddo, pochi mesi prima di cadere vittima della fucilate dei suoi assassini, aveva subito un attentato. Era il 23 luglio e il magazzino della sua azienda dove era già stoccata una grossa partita di sughero andò distrutto a causa di un rogo doloso. Anche prima aveva avuto dei danneggiamenti all’auto. Non un dettaglio per gli inquirenti, visto che anche Marcello Musu, che era stato ucciso nel febbraio di due anni prima aveva degli interessi nella produzione, estrazione e lavorazione del sughero. Loddo e Musu, si conoscevano e avevano rapporti tra loro. Ma i due delitti ravvicinati, e quel filo conduttore, sono una delle ipotesi che hanno seguito i carabinieri. Due delitti apparentemente inspiegabili ma chi ha agito ha commesso degli errori. Loddo, fu ucciso l’8 gennaio, davanti al cancello della sua azienda a Preda Litterada, era una domenica. I suoi killer sono scappati a bordo dell’auto una Fiat Panda rossa, ritrovata nascosta nella vegetazione, in una strada che si collega con la provinciale 388. Mentre Musu fu freddato nel febbraio 2021 nei terreni verso Samugheo

