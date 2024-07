Due defibrillatori comunali in piazza e ai giardini pubblici 

Sono stati installati due nuovi defibrillatori ai giardini pubblici Joice Lussu e in piazza Togliatti a Guspini. Gli apparecchi, acquistati con fondi del bilancio comunale, che si aggiungono a quello già presente in via Torino. «Il progetto Guspini cardioprotetta, era legato all’attività sportiva nelle palestre, e ora è stato implementato con apparecchi nei luoghi pubblici per i cittadini che si trovassero nelle condizioni di averne necessità». Così scrive la Giunta comunale sul sito istituzionale. I defibrillatori sono registrati nel registro Regionale Dae grazie al quale è possibile individuare tutti quelli disponibili: a Guspini, 13 in tutto.

