Due cuori rinchiusi in una roulotte 

Hanno un lavoro, hanno un reddito e possono pagare l’affitto di una casa dignitosa. Ma Elena e il suo compagno Marco, da quattro anni vivono dentro una roulotte, sistemata su un terreno comunale che è stato a loro assegnato. Dove hanno anche la residenza, via del Comune n.1. Un lavoro, uno stipendio, ma non un tetto sopra la testa. Succede a Golfo Aranci, dove Marco Sanna, originario di Carbonia, fa il pescatore. La casa nel centro costiero gallurese è un miraggio, lo sanno anche tante famiglie golfarancine. Il problema è che, come succede nelle località turistiche galluresi, chi ha un immobile non lo dà in locazione per un anno o più, lo vuole libero per l’estate, in modo da sfruttare al massimo la stagione turistica. Una scelta legittima, ma così succede che a Golfo Aranci le case libere ci sono, ma non sono accessibili.

Quattro anni senza casa

La coppia ha ottenuto uno spazio dal Comune di Golfo Aranci, per poter sistemare la roulotte, in modo da non occupare abusivamente aree pubbliche o private. Dice Elena: «Non vogliamo fare polemiche con nessuno, solo raccontare la nostra storia e chiedere una mano, se qualcuno è disposto ad ascoltarci. Il mio compagno ha un lavoro che richiede la presenza a Golfo Aranci, non possiamo e non vogliamo spostarci. Il lavoro è qui e qui dobbiamo vivere. Quindi da quattro anni cerchiamo una casa. Ma è stato tutto inutile. Noi non chiediamo aiuti o regali. Vorremmo una casa a un costo normale, per poter vivere dignitosamente. È possibile avere la residenza in una roulotte? Cerchiamo una casa con un contratto regolare di affitto».

In effetti, la questione delle case per i residenti a Golfo Aranci esiste ed è di vecchia data. Tanto che il Comune ha varato dei piani per l’edilizia sociale. Marco ed Elena, però, sono ancora alla ricerca di una sistemazione, con qualche disavventura e tanti problemi quotidiani.

Stato di necessità