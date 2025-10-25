Due cuori e una casa famiglia particolare 

Un amore nato diciotto anni fa, due bimbi - Valentina e Federico - e, sette anni dopo l’arrivo dell'ultimo figlio, il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia. «Abbiamo deciso di fare un'adozione speciale, una bellissima bambina con disabilità che ha completato la nostra vita, la piccola Asia. Ora siamo i genitori più felici del mondo», raccontano Simona Cao e Michele Allodi, marito e moglie di Selargius che hanno deciso di stravolgere la loro quotidianità trasformando la casa dove abitano in un centro per bimbi sfortunati.Uniti nella vita e ormai anche nel lavoro. Lei veterinaria, lui ingegnere, entrambi sono il cuore pulsante della cooperativa Killia che da anni lavora nel sociale soprattutto nel campo della pet therapy. «Una realtà che è crescita tanto in questi anni e chi ci tiene parecchio impegnati», dicono.

Prospettive

L’arrivo di Asia, loro figlia adottiva, ha cambiato prospettive e obiettivi per il futuro. «Abbiamo fatto l'iter per l’adozione, poco dopo siamo stati contattati e ci hanno proposto lei: una bimba di origine serba con una patologia genetica. Siamo arrivati a Cagliari il 23 dicembre del 2015, aveva 7 mesi e pesava 4 chili appena», ricordano. «Prima tappa in ospedale per una broncopolmonite, un inizio burrascoso e difficile, era così fragile». Oggi Asia ha 10 anni e frequenta la quarta elementare. «Ormai è una signorina che affronta la vita con entusiasmo».

Il centro

Ora un nuovo traguardo che profuma d'amore, d’accoglienza e inclusione. Il taglio del nastro di casa Killia, la loro abitazione di via San Nicolò trasformata in un centro dove saranno ospitati bimbi con disabilità rimasti senza una famiglia e ai quali verrà data la possibilità di una nuova vita fuori da ospedali e comunità: un progetto nato proprio dalla loro storia personale di genitori adottivi, diventato realtà dopo tre anni di lavori. «Adesso inizia la parte più intensa e importante del nostro percorso, e non vediamo l'ora», dicono emozionati. Nei giorni scorsi sono arrivate le prime richieste, qualcuna partita anche dall’oltremare. «Abbiamo creato una casa accogliente per accompagnare questi bambini con affetto e professionalità verso un nuovo inizio. Crescere con una disabilità è complesso, e lo è ancora di più senza una famiglia: per questo vogliamo offrire un luogo dove amore e competenza camminano insieme». Camerette colorate e inclusive, spazi comuni, una casa dove vivere come una grande famiglia. «Un sogno che si realizza grazie anche al sostegno di tante fondazioni e persone che hanno creduto nel nostro progetto».

