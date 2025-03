Due cuccioli messi in salvo in via Turati 

Li hanno lasciati dentro un minuscolo trasportino rosa, nel cuore della notte, spaventati e infreddoliti. Il primo a notare i due cuccioli davanti a una palazzina in via Turati, è stato un inquilino intorno alle 4 del mattino.

I meticci, maschio e femmina, sono magrissimi, pieni di pulci e si stringevano l’uno con l’altro. A salvarli sono stati volontari della Bau Club Onlus che li hanno fatti visitare dal veterinario e poi portati al rifugio Tana di Bau dove, dopo che saranno rimessi in sesto, potranno essere dati in adozione. Hanno collaborato anche alcuni residenti della palazzina che si sono subito prodigati per rifocillare i cagnolini e metterli al sicuro.«I cuccioli sono davvero molto magri» spiega la responsabile della Bau Club Elena Pisu, «ed erano pieni di vermi oltre che di pulci. Hanno circa tre mesi e sono di taglia piccola. È l’ennesimo abbandono da parte di persone che non si fanno alcun problema a sbarazzarsi di creature indifese».

