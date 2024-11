Due Cortes, un pieno di turisti 

Un sabato di Autunno in Barbagia da tutto esaurito, quello di Desulo e Mamoiada, con i due paesi invasi da migliaia di visitatori, incantati da paesaggi, buon cibo e tradizioni popolari.

Dal mattino fino a sera centinaia di macchine, camper e bus hanno raggiunto i due centri vestiti a festa con un’imponente macchina dell’ospitalità. A Desulo, dove si concluderà oggi la 33^ edizione della Montagne produce, grande il lavoro di Comune, Pro Loco e altre associazioni, valorizzando il rione di Ovolaccio con la chiesa del Carmelo, addobbata da mille luci e il centro storico animato da diverse mostre.

En plein della Montagna

E nella serata di ieri, dopo il successo di venerdì col festival “Desulo in festa” in “Pracc’e garage”, una nuova en plein per il paese, fra fiere dell’ agroalimentare, il festival “Suoni, danze e voci di Sardegna” e la rassegna dell’organetto. Oggi, si replica con i percorsi di prodotti tipici, giochi in legno e il “Desulo in festa” (15.30). «Possiamo parlare di un’edizione da record che ci ripaga dell’impegno profuso in queste lunghe settimane - commenta soddisfatto il sindaco Gian Cristian Melis - il lavoro della Pro Loco è stato lodevole, insieme a tutte le altre associazioni coinvolte. Le strutture ricettive sono sold out già da diversi giorni a dimostrazione di quanto sia grande il gradimento intorno al nostro paese». Da un angolo all’altro della Barbagia soddisfazione unanime.

Maschere e cannonau

Di pari passo, anche a Mamoiada, “Sas Tappas” si riconfermano uni degli appuntamenti più attesi dell’autunno sardo. Quella delle scorse ore, per il paese dei Mamuthones e degli Issohadores, l'ennesima consacrazione con un fiume di macchine che, dalla statale 389 ha raggiunto l'abitato, senza alcun disagio. Dalle 11 l’apertura delle tappe nel centro storico, con le lavorazioni di pasta fresca, torrone, sevadas e del dolce tipico “su gattò”. E dopo la vestizione dell’abito tradizionale, e i capanelli di curiosi in fila per ammirare il Museo delle maschere rimesso a nuovo, alle 17 i veri padroni di casa dei Mamuthones e Issohoradoes dell’Associazione Atzeni hanno sfilato lungo la via principale accolti dagli applausi del pubblico.

Oggi cala il sipario

Oggi, l’ultima full immersion fra lavorazioni artigiane, identità e le degustazioni dell’immancabile Cannonau, mentre sullo sfondo filtra la soddisfazione degli amministratori comunali: «Complice il buon clima e il programma ricco e variegato proposto anche in questa edizione - commenta il sindaco Luciano Barone - a migliaia hanno deciso di sceglierci ancora una volta come metà prediletta. Registriamo dei numeri in crescita sul sabato, che ci accompagnano con maggiore ottimismo alle prossime ore, in cui accoglieremo tutti a braccia aperte».