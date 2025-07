Due coriste allo Sforzesco 

Parteciperanno anche due coriste di Uta al concerto del coro nazionale Italian Gospel Choir, che si esibirà, alle 21 di oggi, nel Castello Sforzesco di Milano.

Susanna Mallei e Marinella Zucca, entrambi settantenni, sono le storiche componenti del coro Soul Voice di Uta, che rappresenteranno la Sardegna nel gruppo dei duecentocinquanta cantanti provenienti da tutta l’Italia.

L’importante manifestazione rientra tra gli appuntamenti culturali della rassegna “Estate al Castello”. Le due coriste utesi per la quarta volta che partecipano allo spettacolo ambrosiano: «Abbiamo già preso parte a quest’evento, ma ogni volta è un’emozione unica – spiega Susanna Mallei – esibirsi in un coro composto da duecentocinquanta cantanti riesce a dare una gioia incredibile, per noi è davvero una soddisfazione immensa». (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA