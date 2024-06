Due consorzi industriali in uno? «La partita è tutta da giocare» 

La partita del Consorzio industriale è tutta da giocare. A dirlo è il consigliere comunale di minoranza Luca Pirisi, di Macomer 2030, a fronte delle polemiche e prese di posizione a favore e contro l'accorpamento al Consorzio industriale provinciale di Nuoro, deciso con delibera dalla giunta regionale.

«L'obiettivo della giunta regionale - scrive tra l'altro Pirisi- è quello di rinnovare l'impianto amministrativo e organizzativo, puntando su servizi all'avanguardia e su investimenti strategici per rilanciare il tessuto produttivo isolano di fronte alle sfide globali, garantendo una piena concertazione con i territori e la massima tutela dei lavoratori e delle loro famiglie. Per tale ragione, nei prossimi mesi, stimoleremo un vivo confronto civico e politico sia dentro il Consiglio comunale, sia a livello regionale, coinvolgendo tutti gli attori pubblici e privati del tessuto socio economico locale».

Il consigliere Gianfranco Congiu pone una domanda: «Nel caso il Consorzio Zir confluisse in quello provinciale di Nuoro, ci sarà ancora spazio per quelle politiche di rilancio dell'area industriale di Tossilo, investendo risorse per la realizzazione della rete distributiva dell'energia elettrica e del vapore a vantaggio delle imprese che vi sono dislocate? Ne dubito fortemente. Giustificare oggi il passaggio al Consorzio di Nuoro, con il fatto che il nuovo consorzio di Tossilo non è stato formalmente costituito, significa alterare le regole del gioco, inventandosi di sana pianta una condizione inesistente».

RIPRODUZIONE RISERVATA