Due Consigli sul filo dei voti 

Due Consigli comunali un giorno dopo l’altro, la maggioranza guidata da Andrea Soddu sul filo del voto. C’è fibrillazione in vista dell’assemblea, attesa domani all’ennesima prova per capire se si andrà a consolidare il soccorso delle forze di opposizione elette col centrodestra. Quelle che fino ad ora, dopo lo strappo dell’Intergruppo, sono state l’ancora di salvataggio per la Giunta. Tra i temi caldi mercoledì c’è la mozione sulle registrazioni anagrafiche delle famiglie omogenitoriali, osteggiata dal centrodestra, mentre giovedì saranno il bilancio consuntivo e i conti di un anno di governo lo scoglio da superare. Il Comune - sintetizza l’assessora al Bilancio Rachele Piras - ci arriva «con un risultato di esercizio positivo di 9 milioni, cioè il conto tra ricavi e costi. Confido nel senso di responsabilità di ognuno».

Asfalti e polemiche

L’ultima settimana politica ha dato un assaggio del clima che si inizia a respirare con la polemica che ha visto coinvolto il vicesindaco Fabrizio Beccu. Per l’opposizione, non avendo previsto un cofinanziamento da 10 mila euro, è reo di aver perso un contributo regionale da mezzo milione per gli asfalti. Ma tra gli argomenti e le mozioni approdano “vecchie” questioni ancora attuali. Oltre alla trascrizione all’anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali, prima fra tutte c’è la situazione dei consorzi della biblioteca Satta e dell’UniNuoro, che nelle ultime settimane ha visto un fermento delle forze politiche per tutelare l’ente culturale legato all’università. Sul banco anche le questioni di Prato Sardo, dove si vuole capire a che punto è l’iter di passaggio della Zir dalla Regione al Comune, e negli ultimi giorni è montata la protesta degli operatori per le esalazioni che continuano ad arrivare dal centro di compostaggio. E poi la questione dello stato di abbandono in cui versa il cimitero.

Bilancio

Giovedì arriva in aula il bilancio di esercizio. Rachele Piras non si cura dei numeri della maggioranza in aula ma di quelli di cassa. «Per la prima volta dopo tanti anni - spiega - il risultato economico di esercizio è di 9 milioni, significa che è in linea col Preventivo». Parla della riduzione dello stock dei debiti: «Dai 34 milioni del 2021 è passato a 25 milioni al 31 dicembre 2022». Tra i risultati un milione in più riscossi da eversori totali. Non solo. «Abbiamo riscosso vecchi debiti per 10 milioni». Rimangono ancora criticità. «Ci sono ancora problemi nella riscossione di Tari e Imu - ammette - i contribuenti in difficoltà hanno concentrato le risorse in bollette di luce e gas rateizzando le altre».

