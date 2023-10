Due Consigli saltati: il 25 si torna in Aula 

Per la terza volta in un mese, in Consiglio comunale, arriva lo stesso ordine del giorno: interrogazioni e Interpellanze. Le due precedenti convocazioni sono saltate dopo lunghe discussioni. Il motivo? L’assenza di due assessori. Mercoledì il terzo tentativo ma questa volta all’ordine del giorno è stata inserito anche l’esame di una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, con contestuale utilizzo di avanzo di amministrazione.

All’inizio di ottobre, la seduta con all’ordine del giorno solo l’esame di interrogazioni e interpellanze era stata rinviata con voto unanime proprio in assenza di un assessore; dieci giorni fa, altro rinvio per l’assenza di un altro assessore, con il voto contrario dei consiglieri di minoranza Gianluca Mudu e di Saverio Pinna. Mercoledì prossimo potrebbe essere la volta buona. «Interpellanze e interrogazioni - ha detto il consigliere Mudu - vanno discusse quando vengono presentate, non quando non hanno più ragione d’essere. Le ultime discusse in Consiglio risalgono a più di un anno fa». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA