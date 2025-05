Due concerti nella stessa giornata 

A Carbonia si prospetta un 7 giugno affollato: sarà una data speciale perché dopo l’annunciata nuova edizione della fiera “Il Sulcis Iglesiente Espone” con il concerto di Albano, si aggiunge il concerto nella Grande miniera di Emis Killa nel circuito Summer Mine Fest. Tutto il 7 giugno sebbene l’esibizione del rapper si svolgerà per accordi fra organizzatori del Summer e il Comune dopo la una del mattino, già 8 giugno. E prevedibilmente la tipologia degli spettatori sarà diversa: per il rapper un target di adolescenti e ragazzi.

In un territorio non sempre prodigo di eventi, Carbonia si ritrova ad averne due di spessore nello stesso fine settimana col rischio (da vedere quanto concreto) che si pestino i piedi. La fiera decollerà alle 16 e il concerto di Albano in piazza Roma verso le 22. «Il Summer Mine sarà dopo le 23 – specifica l’assessore agli Spettacoli Giorgia Meli – e non ci saranno sovrapposizioni perché per accordi precisi questo secondo evento inizierà dopo il concerto di Albano fra la una e le due». Per il Comune nessun margine di manovra: «Il Summer Mine inizia il 7 e l’artista che noi volevamo sarà impegnato in un tour che aprirà proprio con noi perché, sentito l’agente, era disponibile solo per quella data». Il box office per Emis Skilla (Emiliano Rudolf Giambelli, assurto alla cronaca tre mesi fa per aver rinunciato a Sanremo dopo essere rimasto coinvolto nell’inchiesta della Polizia sulla tifoseria ultrà milanese) registra già notevoli adesioni.

Accetta le scelte del Comune Mauro De Sanctis, Sulcis Espone: «Prendiamo atto che si tratta di due grossi eventi nella stessa data: confidiamo che non si sovrappongano». Lo garantisce anche Maurizio Matta, co-organizzatore del Summer Mine: «Cancelli aperti dopo le 23, concerto almeno un paio d’ore dopo e con servizi d’ordine separati: il Summer è un circuito con una decina di date che abbracceranno Carbonia». Sulla questione interviene anche l’assessore al Turismo Michele Stivaletta: «Confermato che i concerti saranno in orari differenti, forse la soluzione congeniale sarebbe stata differenziare la date ma non è stato possibile: dal punto di vista della visibilità e del ritorno turistico sarà una concentrazione tale da rendere il Sulcis il centro di grandi eventi».

