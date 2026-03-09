Due comunità in lutto per la morte di don Paolino 

Saranno celebrati domani alle 11, nella chiesa parrocchiale del suo paese natale a Sedilo, i funerali di don Paolino Fancello. Con la sua scomparsa, va in archivio un pezzo di storia bosana e della Planargia, che a lui è legata in maniera indissolubile.

Era arrivato da seminarista e dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1966, la sua missione pastorale si è divisa in egual misura fra Tresnuraghes e Bosa. Qui fino a poco tempo fa era ancora collaboratore nelle parrocchie Maria Immacolata e Sacro Cuore. Da tutti viene riconosciuto anche come educatore, sportivo, comunicatore e, soprattutto, uomo di solidarietà e del dialogo. Nel 1970 insieme a un gruppo di amici fondò la a Calmedia di cui è stato anche il capitano.

Commosso il ricordo dell’attuale presidente Tore Marche, suo amico da sempre e al quale rivolge parole di stima e riconoscenza. «Don Paolino - afferma Marche - ha rappresentato un punto di riferimento per tantissimi giovani e famiglie che frequentavano l’oratorio dei Cappuccini. Una persona cui rivolgersi per ogni tipo di problema. È stato un fratello, un genitore, un amico. I suoi insegnamenti rimarranno scolpiti indelebilmente nella storia personale di tanti di noi». Nel 1979 aveva fondato anche Radio Planargia, inaugurando un nuovo modo di comunicare, diventandone una delle colonne portanti. ( s. c. )

