Due Comuni uniti nel nome dell’energia 

In Ogliastra nasce la prima comunità energetica tra i comuni di Baunei e Urzulei. I due consigli comunali hanno approvato all'unanimità la delibera che ne sancisce la costituzione. «Una giornata molto importante per il nostro paese - ha commentato il sindaco di Urzulei Ennio Arba - Una scelta strategica e lungimirante, che guarda al futuro del nostro territorio, alla sostenibilità ambientale e all’autonomia energetica». La Cer rappresenta un’opportunità concreta per produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, generando benefici ambientali, economici e sociali per tutta la comunità. Arba sottolinea come: «non vi saranno aggravi economici a carico del Comune e che l’adesione alla Comunità energetica sarà su base volontaria, aperta a cittadini e imprese che vorranno partecipare». Esprime soddisfazione anche il sindaco Stefano Monni: «Un altro passo concreto dopo una serie di incontri pubblici, manifestazioni di interesse. Fondamentale che la comunità energetica nasca per mano pubblica all'interno dei nostri territori a garanzia del rispetto delle finalità. Auspichiamo vi siano incentivi dalla comunità europea per soci consumatori e produttori, l'obiettivo avere ricadute positive in termini ambientali e di sostenibilità con l'abbattimento dei costi. Se ci dovessero essere degli avanzi li dirotteremo sulle povertà energetiche». Per i due sindaci questa è la prima tappa di un «percorso che ci vede protagonisti di una transizione energetica giusta e condivisa».

