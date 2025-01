Due colpi per un Lanusei in fase no 

Lanusei. La botta di Selargius è stata dura da incassare. Perché ha fatto svanire (in parte) un bel po’ di certezze che la distanza dalle inseguitrici stava garantendo. E così, nella settimana in cui il Tortolì gli si è incollato agli scarichi (ora è distante solo un punto), il Lanusei capolista è tornato sul mercato piazzando due colpi.

Sono entrambi sudamericani i rinforzi arrivati alla corte di Alberto Piras. È italo-argentino Pedro Svoboda, attacante, classe 2000, con un passato in Spagna e Argentina. Stessa (doppia) nazionalità per Francisco Esteban Gentini, centrocampista, classe 1989, vecchia conoscenza del Tortolì e reduce dall’esperienza al Fonni. Con una costante: sia a Tortolì che a Fonni ha giocato nelle squadre allenate da Alberto Piras, che ora l’ha voluto con forza nel suo Lanusei per garantire equilibrio al centrocampo. Svoboda e Gentini saranno a disposizione del tecnico di Bari Sardo nella gara che i biancorossoverdi giocheranno oggi alle 15 al Lixius contro l’Uta, affamata di punti salvezza. Con i due nuovi innesti riparte la corsa verso l’Eccellenza. Poi, domenica prossima, trasferta a Villacidro in attesa del super derby con il Tortolì, impegnato domani sul campo dell’Atletico Cagliari. Ma occhio anche al Sant’Elena (-5), che gioca contro la Tharros.

RIPRODUZIONE RISERVATA