Due colonie  per migliaia di gatti randagi 

Volontari e semplici cittadini hanno avuto la netta percezione che la popolazione felina stia proliferando tra i 40 chilometri quadrati di territorio. Con numeri da capogiro: sono migliaia i randagi a spasso tra centro e zone extraurbane. Molti vivono per strada, raccattando cibo all’esterno dei ristoranti e delle abitazioni private. L’abbandono di animali e randagismo non sono solo fenomeni drammatici per la vita dei felini, ma anche un grave e concreto pericolo per tutti gli automobilisti che, ogni giorno, transitano sul reticolato viario cittadino. Anche per incrementare il coinvolgimento popolare dei volontari, il Comune ha autorizzato due nuove colonie feline. Entrambe insistono ad Arbatax, una piazza Caduti e l’altra in via Milano, traversa che da via Lungomare conduce a via Porto Frailis. Le due responsabili si sono sobbarcate l’onere della gestione senza coinvolgere l’amministrazione comunale. Invero, dovranno assumere la responsabilità di qualsiasi trattamento sanitario necessario, concedere la propria disponibilità e collaborazione alla cattura dei gatti e alla consegna al Servizio veterinario dell’Asl Ogliastra per la sterilizzazione e garantire tutta l'assistenza post-operatoria necessaria ai gatti sterilizzati, compresa la somministrazione dei medicinali necessari. Prima della delibera della Giunta Ladu, sollecitata anche dalle associazioni di volontariato che operano sul territorio anche con attività di sterilizzazione, le uniche colonie feline riconosciute erano al molo di ponente e a Monte Attu.

