Due colli e un futuro incerto  

Dichiarata fallita dal Tribunale la società Nuova Iniziative Coimpresa della famiglia Cualbu che avrebbe voluto realizzare a Tuvixeddu un complesso edilizio con annesso parco, in quell’area recintata dalla rete metallica restano solo erbacce e qualche antica maceria. Il futuro? Incerto. Le case non spunteranno ma il rischio è quello, ora, che il vasto terreno ai piedi del colle e lungo via Is Maglias faccia i conti con idee sospese. Cariche di pensieri e parole, meno di fatti concreti di sviluppo. Un po’ come da decenni la città insegue progetti senza capo né coda per riqualificare «l’urbe dimenticata».

Gli esempi

Prendi per esempio la strada-tunnel di via Castelli, il monumento al denaro sperperato. Cemento armato sotto le finestre dei palazzi popolari che i cagliaritani troppo spesso indicano come «il ghetto», uno dei tanti, incuranti del fatto che lì, nelle case gestite dal Comune, vivano e sopravvivano persone. Non votate ma costrette al degrado. Raccontato per filo e per segno dai rifiuti sparsi sulla strada mai nata, ingoiati tra il cemento armato e il calcare di Tuvumannu. Come i resti di alcuni scooter probabilmente rubati e poi scaraventati nel vuoto per farli sparire. In qualche caso rimasti appesi come i progetti di rinascita mai avviati.

La scommessa

Tuvixeddu e Tuvumannu giocano una partita importante. Cercando disperatamente la vittoria per non soccombere. Avverte l’assessore all’Urbanistica, Giorgio Angius, senza rinunciare a una breve premessa: «Problema complesso», dice. «Ci sono comunque punti fermi. Intanto c’è una copianificazione urbanistica tra Comune, Regione e Soprintendenza che rientra nel Piano paesaggistico regionale. E poi ci sono gli indirizzi del Puc». Riferimenti “legislativi” che intanto confermano il parco archeologico di Tuvixeddu e i vincoli ferrei per la necropoli. Che nel recente passato ha conquistato nuovi spazi creando anche nuovi percorsi e altri ancora dovrà agguantare. Per la cronaca (è storia di ieri), i turisti che nel pomeriggio tentavano di scovare qualche informazione sulla “città dei morti” nel cartelli di legno aggrediti dal tempo e dal sole hanno dovuto desistere. Mentre la nuova cartellonistica, pronta da tempo, aspetta ancora di essere piazzata lungo i sentieri del parco.