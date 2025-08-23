Due cognati protagonisti alle olimpiadi per trapiantati 

Un’olimpiade per atleti trapiantati con Enrico Pitzalis, di Settimo San Pietro, sempre tra i più straordinari protagonisti. Due giorni fa ha vinto il bronzo nel tennis, dando una grossa dimostrazione di tecnica e di grinta.

A Dresda in Germania ai “World Transplant Games” nelle ultime ore si è davvero superato guadagnando un’altra medaglia di bronzo nel doppio maschile di tennis, assieme al piemontese Davide Savian. Pitzalis ha poi vinto anche la medaglia d'argento nel doppio misto sempre di tennis con Claudia Graziani.

Grande festa poi sul podio con l'entusiasmo alle stelle per il campione di Settimo San Pietro, tra i grandi protagonisti di questo campionato del mondo. «Sono davvero soddisfatto», ha detto Enrico Pitzalis. «Nel doppio misto e in quello maschile ho giocato a fianco di Savian e Graziani, con straordinaria sintonia. Un successo di tutti noi».

Ai mondiali di Dresda è presente un altro trapiantato di Settimo San Pietro, nonché cognato di Pitzalis, Paolo Perra impegnato nel tennis (singolare), petanque e bowling. «Enrico e Paolo - dice il sindaco Gigi Puddu - ci mandano ancora una volta dalla Germania messaggi straordinari con risultati sul campo, ma ricordandoci, soprattutto quanto la donazione sia un dono prezioso da promuovere anche attraverso lo sport».

Prima dei mondiali, i due atleti sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco Puddu e dagli assessori Stefano Atzori, Antonio Concu e Nicoletta Pitzalis, assessore ai Servizi sociali, moglie di Paolo Perra e sorella di Enrico Pitzalis.

Complessivamente, la rappresentanza sarda a Dresda ha vinto cinque medaglie: nel tennis un argento e due medaglie di bronzo con Pitzalis; l’argento e il bronzo con Gianni Fadda nei 1.500 nei 400 metri di atletica. Buone anche le prove di Fabrizio Soddu nella Road Race.

«Possiamo parlare - ha commentato Pino Argiolas, presidente della delegazione isolana - di un vero successo con la conquista di medaglie davvero pesanti, contribuendo a promuovere il trapianto».

