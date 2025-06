Due cinghiali a passeggio in periferia 

Cinghiali a passeggio anche fra le strade di Settimo San Pietro. Qualcuno li ha visti e filmati nella notte nella strada del “rio tombato”, lanciando l’allarme anche se non è la prima volta che succede. Due i cinghiali, abbastanza grossi, notati casualmente in questa circostanza: i due animali non hanno creato problemi e si sarebbero allontanati nelle campagne vicine.

La convinzione è che siano arrivati sino a Settimo dalla pineta di Sinnai, dalla zona di “Is landireddus” o dal versante che dalla pineta si sviluppa sino alla strada di “San Marco”, forse alla ricerca di acqua e di cibo. Lo scorso anno diversi i cinghiali erano stati avvistati addirittura mentre attraversavano la provinciale Settimo-Sinnai e anche vicino al cimitero di Sinnai dopo avere lasciato le tracce del loro passaggio nelle campagne circostanti.Nei giorni scorsi il problema è rimbalzato anche in Consiglio comunale a Sinnai. (r. s.)

