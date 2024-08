Due chilometri per raggiungere la fermata dell’autobus 

Nell’attesa che si trovi una soluzione per la lottizzazione di Pardinixeddu, in tempo per non costringere ancora anche il prossimo anno scolastico gli studenti a raggiungere la 554 per poter prendere il pullman, continua l’emergenza nelle lottizzazioni del litorale dove i bus non passano e l’unica scelta è sobbarcarsi lunghi tratti a piedi per arrivare in via Dell’Autonomia regionale sarda e da qui prendere i mezzi.

Il problema maggiore riguarda la questione delle fermate: i residenti nelle lottizzazioni a ridosso di via Dell’Autonomia Regionale Sarda. Da qui la richiesta di istituire delle navette a chiamata che colleghino le fermate alle zone abitate, che spesso distano anche due chilometri. Non solo: a Flumini da tempo si chiede una variazione del percorso del PF e una nuova tratta per la linea 1Q.

Qualche tempo fa i residenti della zona del litorale e di Terra Mala avevano raccolto più di 500 firme per chiedere il miglioramento del trasporto pubblico. Lo scopo era di riuscire a raggiungere il centro urbano senza essere costretti a fare lunghi giri, ma anche di arrivare alle fermate degli autobus senza prima sobbarcarsi centinaia di metri a piedi e al buio.

