Due chili di eroina nascosti nell’auto: una 38enne in carcere 

Quando i carabinieri l’hanno fermata alla guida di un’auto, ha capito di non avere scampo: nella Kia Rio, nascosti nei due sportelli anteriori, trasportava due chili di eroina purissima. I militari della compagnia di Carbonia hanno impiegato un po’ per trovare la droga, suddivisa in quattro panetti. Olena Piven, 38 anni di Milano, è stata così arrestata e, su disposizione del pm Daniele Caria, accompagnata direttamente in carcere. Oggi, difesa dagli avvocati Marco Usai e Simone Pili, comparirà davanti al gip Michele Contini per l’interrogatorio di garanzia.

L’operazione dei carabinieri è scattata domenica mattina nelle vicinanze di Nuxis. Gli investigatori avevano delle informazioni su un presunto traffico di droga tra il Sulcis e Cagliari. Sono stati potenziati i servizi e durante una verifica è stata bloccata un’auto. La conducente ha subito fatto capire, dal suo comportamento, di avere qualcosa da nascondere. La vettura è stata controllata accuratamente fino a quando, all’interno degli sportelli, sono stati ritrovati i panetti di droga. Dalle prime analisi si tratterebbe di eroina purissima.

Le indagini ora andranno avanti. L’ipotesi più attendibile è che la donna fosse un semplice corriere, incaricato di portare l’auto in un punto prestabilito lasciandola così in consegna ad altri. Non sembra avesse collegamenti con persone del posto. Da ricostruire anche se fosse diretta in una località del Sulcis o se dovesse raggiungere invece il Cagliaritano.

