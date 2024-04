Due cerimonie per i morti delle bombe di 81 anni fa: «Divisi anche su questo» 

Polemiche attorno alla celebrazione dell’81esimo anniversario del bombardamento che il 31 marzo 1943 e nei giorni a seguire causò in totale 47 morti a Monserrato, ricordato il 2 aprile con una messa nella chiesa di Sant’Ambrogio organizzata dall’associazione combattenti e reduci (Anrc) e poi ieri con la deposizione di una corona d’alloro davanti al monumento ai caduti in via del Redentore voluta dall’amministrazione comunale. A innescarle, oltre alla doppia cerimonia, anche la richiesta fatta dal sindaco Tomaso Locci al presidente della sezione monserratina dell’Ancr Gianfranco Vacca di «restituzione della bandiera».

«Non riuscivo a capirne il senso. La bandiera dell’Ancr nasce insieme alla sezione locale dell’associazione, nel 1919, dopo la Prima guerra mondiale», dice Vacca ribadendo che il vessillo è di esclusiva proprietà dell’associazione. Quanto alla cerimonia di posa della corona d’alloro, Vacca ha respinto al mittente l’invito a partecipare: «L’Ancr ritiene che una doppia cerimonia per la stessa tragica ricorrenza generi nei cittadini solo incomprensione e stupore». Interviene anche il consigliere di minoranza Diego Portas, il cui nonno fu una delle vittime dello spezzonamento: «Una commemorazione come questa, di valore universale, particolarmente in un periodo di guerre come quelle che vediamo in Ucraina e a Gaza, dovrebbe unire tutta la popolazione nel ricordo e non dividere. La deposizione della corona avrebbe potuto tenersi il giorno stesso della messa in ricordo dei caduti», dice.

Il sindaco Locci chiarisce la richiesta: «Semplicemente abbiamo fatto presente che, in caso di assenza dell’associazione all’evento di ieri, ci avrebbe fatto piacere avere la bandiera da mettere accanto alla stele durante la cerimonia. C’è stato un fraintendimento. Ci saremmo aspettati di essere invitati dall’Ancr alla messa di suffragio della quale mi ha avvisato parroco don Marcello Lanero e quindi ho potuto partecipare. La bandiera tra l’altro è stata per un anno dentro il Consiglio comunale».

