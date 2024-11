Due centri, dodici aspiranti gestori 

Dodici aspiranti gestori per il “Centro giovani” di corso Europa e per il “Centro diurno” di via Raffaello, ad Assemini, entrambi chiusi dallo scorso agosto: il Comune ha lanciato le indagini di mercato per individuare gli operatori economici interessati alla conduzione degli impianti e dei relativi servizi, e sono giunte 12 manifestazioni d’interesse. La scorsa settimana l’ente ha manifestato la volontà di stipulare il contratto d’affidamento per rimettere i servizi a disposizione della cittadinanza in tempi stretti.

Le due strutture

ll “Centro giovani” ha come obiettivo l’arricchimento dell’offerta territoriale di opportunità aggregative e socializzanti da proporre alla popolazione giovanile locale all’interno di un struttura protetta e aperta anche ai soggetti più fragili o disagiati, tra cui giovani disabili e ragazzi del circuito penale e amministrativo del Tribunale dei minori.

Nasceva invece nel 1999 il “Centro diurno socio-educativo per disabili e adulti”, passato da assistenzialismo e custodia a un’altra tipologia di supporto basata su prevenzione, promozione sociale e integrazione socio-sanitaria. Nell’ultimo triennio le richieste di partecipazione alle attività del “Centro diurno” sono state prevalentemente di persone con più di 65 anni e problematiche sanitarie e sociali legate all’anzianità. I giovani disabili, invece, dispongono di un ventaglio di servizi e offerte educative territoriali maggiormente rispondenti alle loro necessità anche al di fuori del Centro nel quale, tuttavia, sono in gran numero.

Appalti e cifre

Per il “Centro giovani” l’operatore uscente non potrà presentare una nuova offerta per la procedura d’appalto: per l’esecuzione del servizio sono previsti in 215mila euro per un triennio con possibilità di rinnovo per altri due anni e ulteriori 150mila euro. Il valore del nuovo appalto per il “Centro diurno” è di 345mila euro per il triennio 2025-2027 e di 230mila euro per altri 24 mesi.

I tempi tecnici per l’espletamento della gara fanno presagire una riapertura in tempi brevi: «Cercheremo di fare tutto il possibile – dichiara il sindaco Mario Puddu – per accelerare ulteriormente la riattivazione di due servizi che sono di estrema importanza per la nostra comunità e per i soggetti fragili che ne usufruiscono».

