Due centravanti e una difesa a tre o a quattro 

Gennaro Gattuso prepara un’Italia capace di giocare in un modo contro l’Estonia e in un altro contro Israele. «Un allenatore bravo non deve andare dietro al proprio ego», ha ribadito a Coverciano. Dunque sabato a Tallin gli azzurri potrebbero presentarsi con la difesa a quattro, mentre martedì a Udine potrebbero riproporsi con lo schieramento a tre. L’unica certezza, confermata dallo stesso ct, è l’impiego del doppio centravanti che, salvo imprevisti, saranno Kean e Retegui, protagonisti nelle gare di settembre contro gli stessi avversari del prossimo turno di qualificazioni mondiali.

Altra possibilità potrebbe essere l’utilizzo di Raspadori esterno alto a sinistra, ruolo che sta ricoprendo nel suo attuale club, l’Atletico Madrid. Considerando le diverse importanti defezioni, fra le quali quelle di Politano e Zaccagni per infortuni, Gattuso dovrà comunque rivedere assetto e scelte al di là del modulo che intenderà proporre. L’allenamento di ieri a Coverciano, il primo del ritiro, non ha fornito alcuna indicazione particolare. La notizia lieta per il commissario tecnico e il suo staff è stata la presenza di tutti e 27 i giocatori convocati, anche se alcuni (quelli che hanno giocato sabato) hanno svolto un lavoro più intenso e gli altri scesi in campo domenica hanno effettuato una sessione più leggera.

Tutti comunque presenti, segno che al momento il ct può fare affidamento sul gruppo al completo, il che non è un aspetto da poco in vista di due impegni in cui l’Italia, per consolidare almeno il secondo posto, dovrà cercare di fare bottino pieno conquistando sei punti. «Rispetto a un mese fa, in attesa delle verifiche sul campo, posso dire che la condizione fisica mi sembra migliore», ha rimarcato il commissario tecnico, «contro l’Estonia c'è tutto da perdere e tanto da battagliare. Non sarà facile, bisogna prepararla bene, con mentalità e voglia, sapendo che sarà una gara diversa rispetto a quella di Bergamo».

Oggi è prevista una nuova seduta alle 16,30 e così domani. Il giorno dopo gli azzurri svolgeranno la rifinitura ancora a Coverciano poi intorno alle 15 raggiungeranno Tallin con un volo charter da Firenze.

