Due case per dodici disabili 

Dodici posti residenziali per persone con disabilità che intendono riacquistare la propria autonomia e, perché no, essere reinserite nel mondo del lavoro: è questo uno dei principi fondanti alla base dell'avviso pubblico del comune di Carbonia, capofila del Plus, finalizzato all’individuazione dei beneficiari del progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, da realizzare nell’ambito della misura Pnrr “Inclusione e coesione”.

Due gruppi composti da sei persone ciascuno vivranno insieme in due appartamenti individuati nella centro per le disabilità di via Costituente, dedicato alla memoria di don Giovanni Diaz.

I comuni coinvolti

Le persone interessate devono essere residenti nei comuni di Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, Santadi, Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Tratalias e Villaperuccio.

Le domande per partecipare dovranno essere consegnate entro il 16 febbraio.

Percorsi personalizzati

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Politiche sociali Paolo Moi: «Sosterremo forme di residenzialità autonoma e innovativa – annuncia – e favoriremo l’accesso al mondo del lavoro attraverso la formazione e l’impiego di adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie digitali, da realizzarsi nell’ambito dei nuovi gruppi di convivenza. Le persone selezionate – precisa – potranno usufruire di tutti gli interventi previsti, compresa l’accoglienza abitativa, partendo da un percorso personalizzato e specifico volto a favorire lo sviluppo e il potenziamento dell’autonomia sul piano abitativo, lavorativo, socio-relazionale e nella gestione della quotidianità».

L’assessore ricorda anche che questo intervento fa parte di una progettazione più ampia messa in campo dall’Amministrazione comunale per dare alloggio a persone che in varie forme vivono situazioni di difficoltà: “A tal proposito – aggiunge Moi – sono in corso le attività per avviare un dormitorio da dedicare alle persone in stato di difficoltà economica e sociale».

Nuove opportunità

Le associazioni che operano nel settore accolgono con favore l’iniziativa del Comune.

Matteo Fenu, dell’associazione “il Pane e le rose”: «Siamo contenti che i servizi sociali si stiano impegnando con costanza a mettere in campo progetti e risorse. Le organizzazioni del terzo settore – conclude Fenu – non si lasceranno sfuggire le nuove opportunità per stare al fianco di chi vive in situazione di svantaggio».

