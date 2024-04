Due carabinieri uccisi nello schianto 

SALERNO. C’è un sindaco in lacrime, sconvolto per la morte di due giovanissimi carabinieri amati da tutti in paese. Ci sono altre due comunità in lutto per la perdita di propri figli che lavoravano in una regione diversa da quella di nascita. Ha scosso profondamente cittadini e vertici delle istituzioni, a cominciare da Sergio Mattarella, l’incidente di sabato notte sulla strada statale 19 tra Eboli e Campagna.

Carambola

Il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, 27 anni, entrambi di origine pugliese, in servizio nella stazione di Campagna, erano sulla Fiat Grande Punto guidata dal maresciallo Paolo Volpe, di Terlizzi. Stavano svoltando a sinistra all’attraversamento di un incrocio - questa la prima ricostruzione in attesa dei riscontri della polizia stradale - quando una Range Rover che arrivava da destra, guidata da una 31enne e con a bordo una diciottenne, li ha centrati in pieno. Distrutta la vettura di servizio dei carabinieri, morti i militari seduti sul lato passeggero e sul sedile posteriore. Dopo lo schianto - secondo la ricostruzione degli inquirenti - la Ranger Rover ha impattato una terza vettura condotta da un 75enne di Campagna. Qualche elemento ulteriore per le indagini potrà arrivare dall’alcol test e dagli esami tossicologici sulla conducente del suv, oltre ai rilievi ed agli altri accertamenti tecnici effettuati sul posto.

I soccorsi

Pastore e Ferraro sono morti sul colpo, il maresciallo Volpe è stato trasportato all’ospedale di Eboli in prognosi riservata. La 31enne alla guida del suv è stata condotta, insieme alla 18enne, all’ospedale di Oliveto Citra, per il 75enne dell’altra vettura coinvolta nell’incidente è stato disposto il ricovero a Battipaglia. I vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere le persone coinvolte. Sei le ambulanze chiamate sul posto per soccorrere i feriti.

Il cordoglio

«Sono rimasto lì - dice il sindaco Biagio Luongo - tutta la notte. Tutta la città di Campagna è sgomenta». Lutto cittadino per il giorno dei funerali a Montesano Salentino (Lecce), dove era nato Francesco Ferraro. Profondo dolore anche a Manfredonia (Foggia), città di cui era originario il maresciallo Francesco Pastore. Il presidente della Repubblica ha espresso «profonda tristezza». Cordoglio dai presidenti di Camera e Senato.

RIPRODUZIONE RISERVATA