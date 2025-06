Due carabinieri travolti da un cavallo 

Momenti di grande apprensione domenica sera a Orgosolo durante le pariglie, manifestazione equestre tra le più sentite nell’ambito dei festeggiamenti per Sa Vardia. Due carabinieri in servizio d’ordine sono rimasti feriti in seguito a un grave incidente.

L’episodio è avvenuto in via Rinascita, quando uno dei cavalli in gara, probabilmente innervosito dalla folla e dal caldo torrido, ha perso il controllo e ha improvvisamente saltato le transenne, travolgendo i due militari. I soccorsi sono stati tempestivi: entrambi sono stati trasportati all’ospedale, dove sono stati medicati per traumi non gravi. Fortunatamente, se la caveranno con alcuni giorni di cure.

Un incidente che non è avvenuto durante la discesa vera e propria con i cavalli lanciati al galoppo e i loro cavalieri impegnati in spericolate esibizioni di equilibrio con figure particolari. L’animale si sarebbe imbizzarrito improvvisamente prima della partenza, saltando oltre gli ostacoli messi a protezione del percorso.

Il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, ha voluto esprimere la solidarietà dell’intera comunità: «Ai due carabinieri feriti va il nostro pensiero e il nostro augurio di pronta guarigione – ha detto -. Stavano svolgendo un servizio fondamentale per garantire sicurezza e ordine in una manifestazione molto partecipata e sentita da tutti noi».

Nonostante l’incidente, che poteva avere conseguenze più gravi, la manifestazione è proseguita senza ulteriori problemi. Gli organizzatori, insieme alle forze dell’ordine, valutano ulteriori misure per migliorare la sicurezza dell’evento in futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA