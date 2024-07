Due carabinieri salvano tre bimbi e il papà 

Una tragedia solo sfiorata. È successo domenica 21 luglio sulla spiaggia di Cala Liberotto, perla del litorale di Orosei: tre bimbi e il papà, una famiglia toscana in vacanza, hanno rischiato di annegare ma sono stati salvati dal tempestivo intervento di due carabinieri fuori servizio.

I due militari, Lucio Beradesca e Giovanni Da Silva, entrambi della stazione carabinieri di Bitti, liberi dal servizio si trovavano in spiaggia quando, allertati dalle urla dei bagnanti, hanno visto tre bambini e il padre in acqua, distanti dalla riva e in difficoltà per la forte corrente.

I due si sono immediatamente tuffati in acqua, hanno soccorso i malcapitati e li hanno portati in salvo. I quattro, una famiglia di turisti toscani in vacanza, erano in buone condizioni di salute tanto che non si è reso necessario l’intervento dei sanitari e della Guardia Costiera che si stava recando sul posto. Tutto è bene quel che finisce bene. I militari dopo aver fatto un mezzo miracolo hanno ripreso il loro ruolo di normali bagnanti e la famiglia toscana ha potuto continuare la vacanza archiviando la disavventura come un brutto ricordo.

