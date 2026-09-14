Due cantieri scavano il futuro 

Via Monsignor Virgilio e piazzale Scogli Rossi. I due punti chiave per la cittadina del futuro. Sulla strada dello shopping, la maggioranza farà chiarezza in un incontro riservato ai residenti e ai commercianti del tratto (via Cedrino-via Logudoro) su cui è stato annunciato l’imminente inizio dei lavori milionari. Sul piazzale di Arbatax, dove la riqualificazione è attesa da decenni, il Comune confida di avviare (almeno) una parte di lavori con il finanziamento di 1,33 milioni di euro erogato nei giorni scorsi dalla Regione nell’ambito del progetto Le porte della Sardegna.

Il viale

Per fare il punto su via Monsignor Virgilio, il consigliere con delega alle Attività produttive, Fabrizio Annarumma, ha convocato un incontro per oggi pomeriggio alle 15 in Comune. «Sarà un incontro utile a presentare ufficialmente il progetto. Questo - ha dichiarato il consigliere di maggioranza - è l’inizio di un importantissimo intervento che insieme ad altri qualificherà ulteriormente la nostra città». I negozianti attendono di conoscere soprattutto i tempi dell’intervento. Questo al netto delle soluzioni sulla viabilità, con l’amministrazione che ha virato in maniera definitiva sulla conferma del doppio senso sebbene inizialmente la proposta progettuale fosse orientata verso il senso unico in direzione Arbatax, come confermano anche le simulazioni allegate al progetto di fattibilità tecnico-economica approvato lo scorso 17 ottobre.

Risorse in arrivo

La Regione ha assegnato a Tortolì 1,33 milioni di euro. Sono destinati a tre importanti linee di intervento: la riqualificazione di via Lungomare, dove permangono le criticità create dalle radici dei pini marittimi, e del relativo arredo urbano, dell’intero borgo di Arbatax e del piazzale degli Scogli Rossi. A queste risorse si aggiungono il cofinanziamento comunale di 100mila euro, gli 1,6 milioni di euro del ministero dell’Ambiente e le risorse che saranno definite attraverso la convenzione con l’Autorità di sistema portuale. «Un investimento importante per migliorare il volto di Arbatax, valorizzarne gli spazi e rafforzarne il ruolo come porta d’accesso turistica al territorio», hanno detto dal Comune. Il 25 settembre ad Arbatax, si terrà l’incontro preliminare dedicato all’arrivo delle navi da crociera.

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