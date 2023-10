Due cani uccisi con una corda al collo 

I due cagnolini razza Jack Russel erano abituati a gironzolare per le strade di Siurgus Donigala. Qualcuno li ha catturati, uccisi con un cappio al collo e appesi nell’albero che domina piazza dei Combattenti. Una scena raccapricciante per chi ieri mattina è passato in quella zona del paese.

Sul fatto, che avrà ripercussioni di carattere penale per gli autori dell’uccisione se verranno scoperti dagli inquirenti, indagano i carabinieri della Compagnia di Dolianova. Stando ai primi accertamenti, i due cagnolini non erano dotati di microchip e quindi non erano iscritti all’anagrafe canina; assente, dunque, anche il nome del padrone registrato alla Asl. Un proprietario però dovevano avercelo: sarebbe, però, stato individuato un uomo che verrà sentito dai carabinieri come persona informata sui fatti; il presunto proprietario abita lontano dalla piazza dei Combattenti e quindi il gesto non dovrebbe essere una minaccia nei suoi confronti.

