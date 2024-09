Due cani cadono nel rio Foxi, salvati dai vigili 

Erano caduti all’interno del Rio Foxi e non riuscivano più a uscire. Così a salvare due cani un labrador e un cane da caccia, ci hanno pensato i vigili del fuoco.

A chiamarli è stata una ragazza che lavora in una casa nella zona vicino al fiume, Michela Mereu: «Di mattina – racconta – ha suonato il campanello un vicino per chiedere se erano nostri i cani che si trovavano dentro il fiume.Siamo subito andati a vedere cosa stava succedendo». È bastato un attimo per accorgersi che i due cani erano in difficoltà.

«Non riuscivano a risalire - aggiunge Mereu – perché c’era una pendenza molto ripida e uno aveva anche una zampa ferita, così ho chiamato i vigili del fuoco arrivati in meno di dieci minuti. Li hanno salvati, i cani erano felicissimi, avevano entrambi il collare e subito dopo è arrivato il proprietario disperato che li stava cercando dalla sera prima, da quando si erano allontanati dalla zona di Bellavista».

