Due cani avvelenati: è allarme 

É allarme a Serramanna per due cani trovati senza vita giovedi scorso, entrambi per avvelenamento dopo essere stati nella stessa area: vomito, convulsioni, corsa dal veterinario, ma tutto invano.

«Il cane era a spasso, come ogni sera con mio papà, nell’area dietro la Coop, quando ad un certo punto ha iniziato ad avere le convulsioni, siamo corsi dal veterinario, ma non c’è stato niente da fare», racconta Claudia Abis, che attraverso un post sui social ha condiviso la triste notizia: «Vorrei evitare questo dolore anche ad altre persone».

Stesso percorso e stessa sorte per un’altra cagnolina. «Anche la nostra Uma è stata avvelenata. La consueta passeggiata mattutina, prima in pineta e poi, una volta arrivata all’argine ha perso l’orientamento, ha iniziato a sbavare e ha avuto le convulsioni.L’abbiamo portata subito dal veterinario, ma non c’è stato modo di salvarla», racconta Pietro Fadda. «Perché sta accadendo questo? Stanno utilizzando diserbanti nocivi? É legale? «Abbiamo realizzato un cartello che abbiamo affisso nella zona e poi pubblicato un post apposito con una mappa della zona da condividere sui social: vogliamo cercare di capire cosa sia successo, certo, la cagnolina non ce la ridarà nessuno, ma almeno tentiamo di proteggere altre vite», conclude Fadda

Al momento non è stata presentata denuncia, ma con il certificato di morte rilasciato dal veterinario che attesta l’avvelenamento, è un’ipotesi che i proprietari stanno valutando. L’area è quella della lottizzazione San Leonardo, a ridosso dell’argine che costeggia il retro delle abitazioni di via Aldo Moro e confina con via Nuraminis, prima della Sp5. (f. i.)

