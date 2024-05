Due cani abbandonati in un cassonetto: salvati dai passanti 

Li hanno trovati dentro il contenitore per la raccolta degli abiti usati, sommersi dalle buste.

Due cuccioli appena nati sono stati salvati da alcune persone in via Austria, nel parcheggio esterno davanti al supermercato Eurospin.

Sono stati gettati senza pietà dentro il cassone, destinati a morte certa, se non fosse che alcuni passanti si sono accorti dei guaiti disperati. Così sono riusciti a rintracciare il personale della De Vizia che ha aperto il contenitore.

All’inizio si pensava che ci fossero dei gattini magari rimasti intrappolati, invece si trattava di due cuccioli di cane. Uno era quasi schiacciato dalle buste piene di indumenti, l’altro era finito proprio all’estremità del bidone e si trovava in condizioni migliori.

Subito sono stati portati in salvo e adagiati dentro una scatola mentre assieme all’operatore si sono passate al setaccio tutte le buste per verificare non ne fosse rimasto qualcuno.

Alla fine per fortuna tutto è andato bene. I due cagnolini sono stati portati dal veterinario dove sono stati visitati e adesso sono in custodia a casa di una volontaria che sta dando loro il biberon.

Hanno appena pochi giorni e gli occhi ancora chiusi. Ma già per loro si cerca una famiglia che possa adottarli e far dimenticare questa brutta avventura.

Nel frattempo la vicenda ha suscitato grande indignazione e una valanga di commenti anche sul web e alcune persone si stanno organizzando per cercare di rintracciare la mamma dei cuccioli e quindi il proprietario che in modo così crudele si è sbarazzato dei cagnolini.

