Due candidati nel centrosinistra  

L’ipotesi di ricucitura sembra remota. Ieri, sia Renato Soru che Massimo Zedda (Progressisti) hanno parlato della “rivoluzione gentile” come di un’iniziativa «per l’unità e contro le divisioni» perché – ha spiegato l’ex sindaco di Cagliari – «andare divisi significa sconfitta sicura ed è lontanissima da noi l’idea di riconsegnare la Sardegna alle destre».

L’addio

Ma se queste erano le intenzioni, quello che è successo a teatro Doglio non può che far felice il centrodestra: l’ex governatore ha confermato che la sua candidatura alla presidenza è in campo. Nel centrosinistra, dunque, i candidati sono due: Soru, appunto, e la deputata pentastellata Alessandra Todde proclamata tre giorni fa dal tavolo del Campo largo di cui fa parte come prima forza politica il Partito democratico. Pd che ieri Soru ha annunciato di voler lasciare. «Sono stato tra le 40 persone che l’hanno fondato, ho consegnato al partito la mia partecipazione politica. Questo diritto alla partecipazione ora me lo riprendo e lo metto a disposizione di un nuovo soggetto politico». Il nuovo soggetto dovrebbe comprendere anche le forze che hanno lasciato il tavolo del Campo largo, contrarie al metodo utilizzato per fare sintesi su Todde: Liberu, Più Europa e i Progressisti, ieri sul palco del teatro con Soru, rappresentati da Giulia Lai, Riccardo Lo Monaco e Massimo Zedda. Sul palco anche la Dem Romina Mura.

Soru ha parlato di «un gruppo di sensibilità diverse, un nuovo soggetto che abbia bene in mente l'orizzonte, cioè quello di portare fuori la Sardegna dalla sacca stagnante in cui è finita». Poi, «a chi dice che uniti si vince e divisi si perde, dico si perde se si hanno in mente gli equilibri del passato». Mentre, «al pezzo di centrosinistra che ha preferito chiudersi in via Emilia ed evitare il confronto, imponendo una candidatura scelta a Roma e ratificata in una finzione di dibattito», dice: «Mi auguro che qualcuno rinsavisca. Siamo ancora qui, disponibili al dialogo».

Spiragli

Ora, viste le premesse, prevedere una riconciliazione sarebbe azzardato. Tuttavia, vanno pesate le parole dei Progressisti che in qualche modo lasciano aperto uno spiraglio. «Perché le divisioni siano superate», ha dichiarato Zedda, «c’è bisogno di un confronto plurale, sincero di idee e tra persone». Nega persino l’esistenza di uno strappo: «Non c’è una frattura, da parte nostra esiste solo la richiesta di un confronto tra persone che pure hanno posizioni diverse nonostante si riconoscano in un campo comune di valori e di ideali». E spiega che «i Progressisti hanno avvertito che la scelta del candidato è avvenuta priva di consultazioni, di interlocuzioni con il mondo economico produttivo, con i sindacati, con il mondo dell’istruzione, della ricerca e dell’università, con i sindaci. Tutto questo non è stato fatto. La nostra preoccupazione era non cogliere questa esigenza di democrazia e partecipazione che rischiava di portarci verso la sconfitta». Invece, «ripartendo dal confronto si può percorrere una strada di unità». Serve insomma, «una consultazione, così da approfondire temi e problemi». Non necessariamente le primarie ma un confronto della candidata del campo largo con il mondo sindacale e produttivo di cui ha parlato Zedda.

Questo, in teoria, e se l’esito fosse positivo, ai Progressisti potrebbe bastare. Si tratta di due posizioni – quella di Soru e dei Progressisti – ieri accomunate dall’iniziativa della “Rivoluzione gentile”, ma comunque con sfumature differenti.

