Due candidati come procuratore capo 

Sono due i magistrati che ambiscono a guidare la Procura della Repubblica di Lanusei. Al momento hanno manifestato interesse Sergio De Nicola, sostituto procuratore generale a Cagliari, ed Ester Nocera, sostituto alla Procura di Firenze. Entrambi hanno depositato istanza al Consiglio superiore della magistratura cui spetta l’onere di conferire l’incarico, procedura che a Roma è calendarizzata per maggio prossimo.

A Lanusei confidano che la procedura abbia un epilogo diverso rispetto a quella istruita dal Csm nei mesi scorsi, quando tre aspiranti successori avevano ritirato la loro candidatura. De Nicola è uno dei sei sostituti in forza alla Procura generale di Cagliari e dunque ben conosce il territorio sardo. La Nocera fa parte di uno staff di 27 sostituti in servizio alla Procura del capoluogo toscano. Tra i fascicoli d’inchiesta più celebri aperti dal magistrato figura quello per l’omicidio del rugbista inglese Ricky Bibey, avvenuto la scorsa estate in un hotel di Firenze, per cui è indagata la compagna. Attualmente la Procura di Lanusei è tinta di rosa. La reggente è Giovanna Morra, la sostituta Valentina Vitolo, reduce dal tirocinio proprio alla Procura di Firenze. Una volta salutato Biagio Mazzeo, da ottobre in servizio ad Asti, in Procura era arrivato Andrea Schirra. Il magistrato cagliaritano ha operato per pochi mesi negli uffici del palazzo di via Marconi. Dopo due mesi di lavoro è rientrato a Cagliari, dove è magistrato requirente applicato alla Procura generale.