Due canali per salvare la città 

A una manciata di giorni dal decimo anniversario del ciclone Cleopatra, la salvaguardia della città dalla furia dell'acqua che ha devastato Olbia ed è costata la vita a sei persone, è sulla carta. È stato illustrato, ieri ai cittadini, il progetto preliminare “Olbia e le sue acque - Opere di mitigazione dal rischio idrogeologico e rapporto della città con i suoi fiumi”, redatto da Technital spa. Consegnato qualche giorno fa all’Ardis, bisognerà attendere la Valutazione di impatto ambientale (V.I.A), che partirà nei prossimi giorni, e la sicurezza della città potrà andare a bando per l’affidamento della redazione del progetto esecutivo. Tempo stimato per la realizzazione delle opere, due anni a far data dall'assegnazione dei lavori, con sei cantieri aperti contemporaneamente.

La soluzione

Due canali scolmatori, uno a nord e uno a sud, e un canale deviatore che collega il Rio San Nicola con il Rio Zozò, scaricandoli alla foce del Rio Seligheddu. Il primo, lungo otto chilometri, raccoglie l'acqua a monte, a Putzolu, dove il Seligheddu riceve il Rio Ua Niedda, e la spinge nel Rio Padrongianos, passando tra gallerie, larghe nove metri, e tratti a cielo aperto lungo la Strada statale 127 e fino a quella a quattro corsie. Il secondo, corre per poco più di due chilometri, convoglia l'acqua del Rio Abba Fritta e la conduce al Rio Cabu Abbas, già in grado di ricevere la portata. Un piano di difesa idraulica ma anche un’opera che consente alla città di riappropriarsi dei suoi fiumi senza doverne avere paura. «Redatto in sette mesi sullo studio presentato a marzo scorso in Consiglio comunale, il progetto intercetta le acque a monte, impedendone l'ingresso in città e, per effetto degli scolmatori esterni, la portata dell'acqua che entra in città è ridotta del 40 per cento, e riconosce anche il rapporto di Olbia con le sue acque che da pericolo diventano elemento di valorizzazione», ha spiegato il padre del Piano, direttore tecnico di Technital, Simone Venturini.

Comune e Regione

«Con questo progetto, il più importante per la città e la comunità, proponiamo la soluzione che secondo l'amministrazione comunale è quella ottimale per risolvere le criticità del nostro territorio», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, specificando che il progetto è frutto di una simbiosi tra la Regione, soggetto attuare Opere Infrastrutture Sardegna e società incaricate alla redazione del progetto. E sull'aspetto economico, ha detto: «Oltre i soldi già assegnati dal Governo, 152 milioni di euro, ciò che resta ancora da finanziare è coperto da una delibera appena firmata dalla Giunta regionale che aspetta il benestare del Consiglio». Presente l’assessore regionale all'ambiente, Marco Porcu, che ha dichiarato: «È un progetto che la città richiede da dieci anni e che nasce da un evento tragico e questo ci pone nella condizione di correre per avere tutte le autorizzazioni nel più breve tempo possibile».

