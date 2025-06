Due canadair da Ciampino per domare il primo incendio 

È il primo grosso incendio della stagione, quello che è scoppiato nel pomeriggio nelle campagne del paese, partito dalla zona di Su Chercu, ricca di vegetazione, con pascoli alberati e un bosco di sughere, con le fiamme che hanno subito interessato anche le campagne di Sedilo e Aidomaggiore. Le fiamme, sospinte dal maestrale, hanno subito interessato diversi ettari, ricchi di sugherete, intorno a decine di aziende agricole.

L'allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio, con le operazioni di spegnimento che si sono rese subito difficoltose. I primi ad intervenire le squadre a terra del Corpo forestale, dell'Agenzia Forestas di Bolotana e Macomer, i volontari della protezione civile Tirso di Ottana, con diversi volontari. Poi sono arrivati gli altri mezzi, con due elicotteri del corpo forestale, tra cui il Superpuma, giunto dalla base di Fenosu, insieme agli operatori Gauf. Visto il largo fronte delle fiamme, da Ciampino sono arrivati due Canadair. Una grossa colonna di fumo si è levato alta nel cielo, ben visibile da diversi chilometri. Per la prima volta quest'anno si è reso necessario l’intervento degli aerei. Mezzi che al momento non sono ancora schierati in Sardegna. Stando alla Regione, questi potrebbero non essere operativi da prima della fine del mese. In azione anche due elicotteri, partiti dalle basi operative di Villasalto e Pula. Le operazioni di spegimento si sono protratte fino al tardo pomeriggio. «È assurdo - protesta il sindaco di Dualchi, Nino Muroni - che ancora gli arei non siano dislocati in una base in Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA