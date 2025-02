Due campionati ancora apertissimi 

Continuano i colpi di scena nei due i gironi di Promozione. Nel gruppo A la capolista Tortolì, dopo undici vittorie, ha rallentato la corsa. A bloccare gli ogliastrini il Castiadas di Guido Fenza. «Un’ottima prestazione da parte della squadra», dice il vice presidente dei sarrabesi, Matteo Frau, «contro un avversario di valore. Una partita equilibrata giocata a viso aperto». Non ne ha approfittato il Lanusei, che con una vittoria avrebbe potuto riprendersi il primato. Martins e compagni sono invece inciampanti sulla Villacidrese. Decisivo un eurogol dell’ex Gianmarco Paulis. E domenica al “Lixius” è in programma lo scontro diretto. «È una bella lotta per il primo posto, apertissima. Mancano ancora undici partite e, in questo torneo, non ci sono risultati scontati. Tutto può succedere». Il Sant’Elena, grazie a un gol in pieno recupero, è riuscito a strappare un pari ad Arzana mantenendo sei punti di distacco dalla vetta. In quarta posizione la Villacidrese ha agganciato Cus Cagliari e Guspini. Subito dietro il Castiadas. «Stiamo facendo bene», chiude Frau, «siamo partiti con una rosa completamente rinnovata».

Anche nel girone B la capolista Usinese ha pareggiato, soffrendo, col Bosa. In questo caso però le inseguitrici hanno approfittato del mezzo passo falso dei rossoblù: Buddusò e Coghinas sono a un punto dalla vetta. (and. ser.)

