Due calendari cuciti a mano «Capolavori» 

Due calendari dell’avvento speciali, confezionati dalle pensionate che frequentano il centro di aggregazione di vico Solferino.

Colorati, in stoffa, e cuciti fra un laboratorio e l’altro, ciascuno con venticinque tasche con all’interno dei piccoli omaggi: un calendario è stato posizionato fuori dall’ingresso del Municipio in via Istria, l’altro nel lato di piazza Cellarium. «Due capolavori, realizzati interamente a mano e con tante tasche contenenti un simpatico omaggio per i cittadini», scrive il sindaco Gigi Concu nella sua pagina Facebook dove fa i complimenti «alle signore selargine per il prezioso contributo che offrono ai vari laboratori, ognuna con le sue abilità. E complimenti al settore Politiche sociali», aggiunge il sindaco, «per le tante attività che organizza per la nostra comunità, e alla cooperativa Agape che collabora con l’amministrazione nelle gestione dei centri di aggregazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA