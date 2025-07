Due cagnolini abbandonati in una gabbia 

Li hanno trovati chiusi dentro un trasportino, sotto il cole cocente, senza la possibilità di muoversi e di poter cercare un riparo. L’ennesimo episodio di crudeltà è di ieri: due cuccioli sono stati abbandonati alla fermata dell’1Q a Flumini. Erano chiusi dentro una gabbietta, sotto il sole del mattino, nessuno accanto a loro, solo il caldo soffocante. A salvarli da morte certa è stato qualcuno che passava di là e che ha sentito il loro pianto disperato. Chi li ha trovati non poteva voltarsi dall’altra parte e li ha portati temporaneamente a casa, ma non può purtroppo tenerli con sé. Da qui l’appello lanciato suoi social: «Cerchiamo urgentemente un persona che li possa adottare, o anche solo uno stallo momentaneo, in attesa di un’adozione definitiva».

Per dare una casa e far dimenticare a questi due cuccioli la brutta avventura che hanno passato. Perché questa volta ci si è spinti davvero oltre. Non solo i cani sono stati abbandonati ma sono stati rinchiusi sotto il sole senza che potessero scappare per trovare la salvezza. E con il caldo soffocante di ieri mattina non c’è alcun dubbio che sarebbero morti in breve tempo.

La loro storia ricorda quella della cagnetta, anche lei abbandonata dentro una gabbietta, nella battigia di una spiaggia a Flumini, con le onde che piano piano la sommergevano. L’aveva trovata disperata un ragazzo che passava di là e che aveva chiamato i volontari della Bau Club che l’avevano soccorsa e curata. Per lei però non c’era stato niente da fare. (g. da.)

