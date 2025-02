Due bronzi targati Cus 

Tre medaglie con pochi rimpianti per la Sardegna ai campionati italiani Indoor di atletica, che ieri si sono chiusi ad Ancona, illuminati dall’astro di Elisa Valensin. La diciottenne lombarda ha polverizzato il primato italiano under 20 dei 200 metri (23”49, 36 centesimi meglio di Dalia Kaddari, per avere un’idea), in una gara che ha avuto tra le protagoniste anche Elisa Marcello. L’asseminese del Cus Cagliari, terza in 24”71 (in batteria aveva chiuso in 24”65) è stata la prima complimentarsi con la rivale della Pro Patria e se anche non ha corso al proprio massimo, non avrebbe comunque avuto grandi chance di impreziosire il metallo della propria medaglia. Per togliere l’argento a Lavinia Capasso (Atl. Rieti A. Milardi) bisognava correre in 24”30.

Salto con l’asta

Stesso discorso per Andrea Demontis (Cus Cagliari anch’egli), che può essere contento del bronzo ottenuto nel salto con l’asta Promesse, ma non della prestazione che sarebbe probabilmente essere migliore. Puntava a ritoccare il primato sardo Indoor di 5,10 (saltato anche una settimana prima) e ne ha avuto l’opportunità ma si è fermato sulla misura di 5,05, scavalcata al secondo tentativo. Poi la progressione gli ha messo davanti l’asticella a 5,15, che lui ha superato soltanto all’aperto, ma nessuno dei tre tentativi è parso convincente. Nel frattempo i primi due non erano praticamente neanche scesi in gara. Sul podio Demontis ha fatto compagnia a Simone Bertelli (Fiamme Gialle, 5,61) e Federico Bonanni (Aeronautica, 5,20).

Le altre prove

Altri due sardi erano impegnati ieri al PalaCasali nello sprint con ostacoli. Sui 60 Juniores, quindicesimo crono in qualificazione per Francesco Alpigiano, che ha tagliato il traguardo in 8”36. Il diciassettenne nuorese del Cus Cagliari ha corso sui propri migliori livelli. In questo senso potrebbe avere qualche rimpianto in più Silvia Aru (Cus Cagliari), 18° crono tra le Promesse in 9”11, che la settimana scorsa a Iglesias aveva corso un decimo più velocemente. In chiusura di serata è sceso in pedana un altro atleta del Cus Cagliari, Giovanni Dolis, che nel getto del peso Juniores ha chiuso 14° con 13,12. Nel bilancio dell’Isola, va inserito l’argento conquistato sabato da Francesca Leccis (Mineraria Carbonia) nel salto in alto Juniores con 1,72.

A Iglesias

Ieri si è gareggiato anche nel “pistino” iglesiente di Ceramica dove sono stati assegnati i titoli regionali Indoor individuali Cadetti. La quinta manifestazione al coperto del calendario sardo prevedeva anche prove per Ragazzi.

I campioni sardi. Cadett i: 60 Simone Congia (GP Assemini) 7”38; 60hs Davide Deiana (Isdgs Mara) 9”12; alto Ivan Costa (Minerqaria Carbonia) 1,68; asta Thiago Angius (Cus Cagliari) 2,55; lungo Enrico Deplano (Amsicora) 6,00; triplo Gabriele Muntoni (Olympia) 11,19. Cadette : 60 Federica Nieddu (Shardana) 8”56; 60hs Elisa Marcucci (Ichnos) 9”89; alto Beatrice Usalla (Lib. Campidano 1,40; lungo Katia Malduca (Atl. Sport è vita) 3,93; triplo Alessia Musiu (Tespiense) 10,20.

