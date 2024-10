Due borse di studio in memoria di Maria Vittoria Orrù, cooperatrice di Jerzu scomparsa nel 2022. Le borse, destinate a giovani studenti universitari meritevoli, sono state assegnate a Gloria Murtas, iscritta a Scienze della comunicazione dell’Università di Cagliari, e Agata Orrù, studentessa di Lettere dello stesso ateneo. La cerimonia ha preso avvio con una visita alla biblioteca, dove sono stati catalogati i libri donati lo scorso anno in memoria di Maria Vittoria. Che aveva creato un ponte tra la Sardegna e la Romagna. Il progetto delle borse di studio riflette il desiderio di investire nei giovani, offrendo loro non solo un supporto economico, ma anche l’ispirazione per perseguire i propri sogni. Alla cerimonia, dove il sindaco di Jerzu, Carlo Lai, ha fatto gli onori di casa, ha preso parte anche la delegazione della cooperativa sociale Zerocento di Faenza, con il presidente Stefano Damiani, la direttrice Linda Errani, il responsabile Massimiliano Muccinelli. (ro. se.)

