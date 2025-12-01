Due bollini rosa al San Martino 

L’ospedale incassa due bollini “rosa” dalla Fondazione Onda. A ritirare il premio a Roma Francesca Campus, direttrice del reparto di Ginecologia ed Ostetricia, assieme a Caterina Vallese, referente aziendale per “Onda Rosa”. Il San Martino è stato una delle 370 realtà sanitarie premiate in tutta Italia per un’assistenza sanitaria di qualità dedicata alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali patologie femminili in particolare.

«Ringrazio tutti i professionisti che hanno collaborato per questo importante risultato: è segno tangibile dei percorsi integrati di attenzione ai bisogni del genere femminile», ha detto il commissario dell’Asl 5, Federico Argiolas. «È una grande soddisfazione ricevere questo riconoscimento per chi ogni giorno è impegnato sul campo nella prevenzione e nella cura delle patologie femminili», ha detto Francesca Campus.

«Il merito è da condividere con le strutture e i reparti del San Martino che aderiscono volentieri alle iniziative proposte da Fondazione Onda», ha ribadito Caterina Vallese. «Anche noi, della direzione generale, celebriamo questo premio con profondo senso di gratitudine verso i colleghi», ha concluso Rosalba Muscas.

RIPRODUZIONE RISERVATA