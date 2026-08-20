Due blackout a Costa Rei, clienti al buio 

Tutti a cena nei ristoranti di Costa Rei senza riuscire a mangiare. E questo per due sere di seguito. Motivo? Un blackout dalle 20.15 alle 21.40. A denunciare una situazione non più sostenibile la Confcommercio e lo stesso Comune di Muravera. «Un blackout nel pieno del servizio serale per un ristorante - sottolinea Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio sud Sardegna – non è un inconveniente, è un danno. Chiediamo che vengano individuate le cause e soprattutto che sia garantita la continuità del servizio». Lello Musiu, storico ristoratore e socio del centro commerciale naturale di Costa Rei, aggiunge che il danno è doppio «perché un turista può decidere di non tornare e questo ricade sull’immagine dell’intera località». Ieri la sindaca di Muravera Francesca Mattana ha scritto a Enel Distribuzione: «Programmino con la massima sollecitudine un incontro tecnico e predispongano gli opportuni interventi di manutenzione e potenziamento della rete elettrica locale».

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