Due bambini feriti lievi nell’incidente 

Grande paura ieri lungo la statale 131 per un incidente stradale, uno scontro frontale tra due vetture, che si è verificato al chilometro 46, in territorio di Sardara. Feriti due bambini di 5 anni e di otto mesi e la loro madre, tutti di Nuraminis: immediatamente i volontari del 118 hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, il traffico è stato bloccato dagli agenti della Polstrada per consentire i soccorsi delle ambulanze medicalizzate e dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto della Statale

I feriti sono stati accompagnati all’ospedale Brotzu dove i medici hanno accertato che le lesioni erano lievi così come i traumi riportati nell’incidente. La donna e i due figlioletti hanno fatto ritorno a casa a Nuraminis nel corso della serata.

Se la caverà invece con trenta giorni di cure l’automobilista di una certa età che - stando a quel che emerge dal fitto riserbo degli inquirenti – avrebbe effettuato una inversione a “U” lungo la Carlo felice proprio quando stava arrivando la vettura che aveva a bordo la famigliola di Nuraminis.

Il padre dei due bambini feriti ha avuto la prontezza di capire quel che stava per succedere e ha frenato moltissimo: in questo modo l’impatto tra le due vetture è stato lieve.

Il traffico lungo la Statale è rimasto bloccato a lungo. Sia pe consentire i soccorsi e le manovre di atterraggio e decollo degli elicotteri dei soccorsi, sia per i rilievi di legge portati avanti dagli aneti della Polizia stradale. (s. r.)